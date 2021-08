Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schafe durch Verletzungen verendet - Wer hat etwas beobachtet?

Grevenbroich (ots)

Am Sonntagabend (01.08.) verständigte eine Spaziergängerin Einsatzkräfte, da sie ein totes Schaf auf der Weide an der Straße "Am Bärenbroich" entdeckte. Vor Ort stellten die Beamten zwei tote Schafe und noch ein lebendes, jedoch kurz vor der Verendung, verletztes Schaf fest. Offenbar gingen Unbekannte mit einem spitzen, massiven Gegenstand die Tiere an. Die Einsatzkräfte stellten am Rücken der Vierbeiner eine augenscheinlich tiefe Verletzung fest. Im Verlauf des Einsatzes erlöste der Förster das im Sterben liegende Schaf.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Das Kriminalkommissariat 24 wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer verdächtige Beobachtungen in den Tagen vor dem oben genannten Tatzeitpunkt gemacht hat oder sachdienliche Hinweise an die Polizei melden möchte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell