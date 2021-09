Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Zeugen nach Unfallflucht auf B 218 gesucht

Merzen (ots)

Auf der Hauptstraße (B218) verursachte der Fahrer eines roten SUV am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Eine 31-Jährige war gegen 16.25 Uhr mit einem schwarzen Audi A6 auf der Bundesstraße in Richtung Schwagstorf unterwegs und wollte einen Trecker überholen. Als sie sich bereits im Überholvorgang befand, scherte der SUV/Geländewagen ebenfalls zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 31-Jährige nach links aus und streifte einen Leitpfosten, bevor sie ihren Wagen wieder unter Kontrolle bringen konnte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Der an dem Audi entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls, aber auch der Verursacher, melden sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/961480.

