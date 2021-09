Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ein Verletzter nach Brand in Schilgenstraße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend ist es in der Schilgenstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 18.05 Uhr entdeckte ein Anwohner eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses unweit der Straße " Am Kalkhügel" und wählte den Notruf. Die Berufsfeuerwehr aus Osnabrück und die Freiwillige Feuerwehr aus Sutthausen waren schnell vor Ort und stellten fest, dass es in der Küche einer Hochparterre zu einem Feuerausbruch gekommen war. Der 29-Jährige Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Geschehens zunächst nicht in seiner Wohnung. Als er zurückkehrte und die Rauchentwicklung aus seiner Wohnung vernahm, versuchte der Osnabrücker zunächst auf eigene Faust seine Katze zu retten. Zusammen mit der Feuerwehr gelang es schließlich, das Tier aus der Wohnung zu befreien. Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden. Der 29-Jährige und sein Haustier erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden medizinisch betreut. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen hinterließ der Bewohner vor dem Verlassen seiner Wohnung mehrere brennenden Kerzen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000-10000 Euro.

