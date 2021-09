Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Bedrohung - Beleidigung - Zwei Tatverdächtige in Gewahrsam

Wickede (ots)

Ein 33-jähriger Wickeder und ein 60-jähriger Werler wurden aufgrund von Streitigkeiten am Samstagabend auf einem Straßenfest in der Straße "Schmitz Hof" von der Polizei, zur Verhinderung weiterer Straftaten, in Gewahrsam genommen. Gegen 20.40 Uhr fertigte ein Journalist von dem Straßenfest Fotos, woraufhin sich der 60-jährige Werler ärgerte, da er davon ausging, dass er fotografiert wurde. Er beschwerte sich bei dem Fotografen und drohte diesem. Anschließend soll er ihm nach Zeugenaussagen die Kamera aus der Hand geschlagen haben. Bei der Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten mischte sich ein 33-jähriger Verwandter des Werlers immer wieder aggressiv ein und ging mit erhobenen Fäusten auf einen Polizeibeamten zu. Weiterhin fotografierte er eine Zeugin und bedrohte diese. Die Beamten nahmen den 33- und 60-Jährigen anschließend in Gewahrsam. (reh)

