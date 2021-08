Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Geldstrafe statt Haftstrafe

Zittau (ots)

Ein 29-jähriger Rumäne geriet am 30. August 2021 in eine Kontrolle der Bundespolizei, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Um 08:10 Uhr stoppten die Beamten auf der B 178n den aus Richtung Polen kommenden Rumänen mit seinem PKW. Laut Haftbefehl hatte das Amtsgericht Regensburg den Mann im November 2020 wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 375,00 Euro verurteilt.

Da der Rumäne die offene Geldstrafe zahlen konnte, entging er einer Ersatzhaft von 25 Tagen.

