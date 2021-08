Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Benzindiebstahl aus parkendem Auto

Ebersbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum 30. August 2021 in der Ebersbacher Bahnhofstraße den Tank eines parkenden VW Up angebohrt und Kraftstoff gestohlen.

Gegen 02:10 Uhr traf nach Zeugenhinweis eine Streife der Bundespolizei am Tatort ein und fand unter dem PKW eine Kühlschrank-Schublade als Auffangbehälter vor. Sie war bereits halb gefüllt und in der Nähe stand eine Gießkanne, die der Täter vermutlich zum Umfüllen mitgebracht hatte. Von ihm fehlt jede Spur. Der Augenzeuge hatte noch eine dunkel gekleidete verdächtige Person in Richtung Grenze laufen gesehen.

Die Landespolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

