Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt- E-Bike gestohlen

Rastatt (ots)

Ein angebrachtes Kettenschloss und das Abstellen in einer Tiefgarage hielt einen bislang unbekannten Täter nicht davon ab ein circa 4.500 Euro teures E-Bike in der Dionys-Mellert-Straße zu entwenden. Das Zweirad wurde dort am Montag zwischen 6 und 15 Uhr entwendet. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell