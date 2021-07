Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Beziehungsstreitigkeiten

Hohberg (ots)

Zwischen einer 21-Jährigen und einem 22-Jährigen kam es mutmaßlich aufgrund Trennungsstreitigkeiten zu mehreren Auseinandersetzungen. Am Montagabend soll es bei einem Treffen in der Alten Landstraße zu einem Disput unter Beteiligung einer weiteren jungen Frau gekommen sein. Hierbei sei die 21-Jährige von dem jungen Mann gar gewürgt worden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Hergang der Streitigkeiten dauern an. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell