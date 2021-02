Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Mutmaßlicher Drogenhändler

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei in Geislingen mehrere Objekte.

Die Polizei ermittelt seit geraumer Zeit gegen einen 24-Jährigen aus dem Raum Geislingen. Der soll im Verdacht stehen, mit Rauschgift zu handeln. Am Donnerstag stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss bei dem Mann vor der Tür und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten im Stadtgebiet. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten etwa 6.500 Euro vermeintliches Dealergeld, Rauschgift Utensilien sowie Mobiltelefone und Computer sicher. Weiterhin fanden sie vermeintlich gefälschte Luxusuhren. Was es damit auf sich hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

