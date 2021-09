Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autoscheibe eingetreten - Zeugin hilft Polizei

Soest (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Montag (27. September) nach einem Autoaufbruch die Polizei informiert. Gegen 22.35 Uhr sah die Frau zwei Männer, wie diese lautstark durch die Katzengasse gingen. Ein 21-jähriger, in Bad Sassendorf wohnender Mann, trat daraufhin gegen die Beifahrertür eines dort geparkten Wagens, bis die Seitenscheibe zerstört war. Anschließend nahmen er und ein zweiter Tatverdächtiger zahlreiche Gegenstände aus dem Wagen. Die Polizei konnte den 21-Jährigen im Nahbereich mit einem Teil der Beute antreffen. Weitere Gegenstände waren in einem Gebüsch in der Nähe abgelegt. Der zweite, noch flüchtige Täter wird beschrieben:

- circa 20 Jahre alt - schätzungsweise 160 cm bis 165 cm groß - schlanke Gestalt - lockiges Haar - Er trug zur Tatzeit eine schwarz/graue Sweatshirt-Jacke

Weiter Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell