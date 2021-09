Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Unfall

Warstein (ots)

Gegen 22:00 Uhr ist es am Dienstag auf der Möhnestraße zu einem Unfall gekommen. Eine 63-jährige Frau war mit ihrem Auto von Belecke kommend in Richtung Rüthen unterwegs. Ein Wildschwein kreuzte die Fahrbahn, so dass die Rüthenerin nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit dem Tier kollidierte. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Front komplett durch den Aufprall zerstört. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon. (wo)

