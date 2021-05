Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung des Bordsteins

Hillesheim/Eifel (ots)

Am Mittwoch, dem 12.05.2021, kam es zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in Hillesheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein der Polizei unbekanntes Fahrzeug beim Abbiegen aus der Bachstraße in die Kölner Straße den Bordstein am rechten Rand. Auch der Gehweg wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund des Schadensbildes und der vorgefundenen Spuren ist in Betracht zu ziehen, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen LKW oder ähnlich großes Fahrzeug handelt.

