Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots)

Der Besitzer eines VW Golf stellte seinen Pkw am Montag um 09:30 Uhr in der Denisstraße zum Parken ab. Als er um 16 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel und am Außenspiegel.

Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Vorbeifahren mit dem parkenden Fahrzeug kollidiert. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher oder das beteiligte Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell