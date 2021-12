Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leichtes Spiel für Diebe

Kaiserslautern (ots)

Leichtes Spiel hatten Diebe am Sonntag in der Königstraße. Die Unbekannten fanden ein Auto, das unverschlossen abgestellt war - sie brauchten nur die Tür zu öffnen und sich aus dem Innenraum zu bedienen.

Der Halter des Fahrzeugs stellte am Mittag gegen 12 Uhr fest, dass Unbefugte in den Wagen eingedrungen waren und den Innenraum durchsucht haben. Ersten Überprüfungen zufolge, fehlen Dokumente. Eine genaue Auflistung will der Seat-Besitzer schriftlich nachreichen.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

