POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Dieb hat es auf Feuerlöscher abgesehen

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Aus der Tiefgarage einer Oberndorfer Wohnungsbaugesellschaft am Lindenhofplatz sind am vergangenen Wochenende drei Feuerlöscher gestohlen worden. Zwei weitere wurde aus der Halterung abgezogen. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens hatte das Fehlen der Löscher am Montagmorgen bemerkt. Wer für den Diebstahl in Frage kommt, ist noch völlig offen. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro aus. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

