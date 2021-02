Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Aufmerksamer Nachbar

Freiburg (ots)

Einem verantwortungsbewussten Nachbar fiel auf, dass er seine betagte Nachbarin, die sonst täglich zur selben Zeit am Fenster steht, nun seit zwei Tagen dort nicht gesehen habe. Dies meldete er der Polizei, welche dann die Recherchen aufnahm und in Erfahrung brachte, dass die weit über 80-Jährige tatsächlich am Vortag stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die Sorge des Nachbars war also durchaus berechtigt und hätte im Fall der Fälle Leben retten können.

