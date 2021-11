Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Gegen Grundstückshecke gefahren und anschließen geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (12.11.2021)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag ist ein Unbekannter vermutlich in den frühen Abendstunden gegen eine Grundstückshecke eines Anwesens an der Ecke Aldinger Straße und Rottweiler Straße gefahren und hat dabei die Hecke beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Erst am Folgetag bemerkte der Eigentümer den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

