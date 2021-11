Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Laster auf schmaler Straße gestreift

Eigeltingen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Lastwagen und einem Youngtimer-Pkw ist am Montagmorgen zwischen dem Golfplatz Langenstein und Eigeltingen gekommen. Der 42-Jährige in seinem Laster streifte auf der schmalen Kreisstraße in Richtung Eigeltingen den entgegenkommenden Fiat-Zweisitzer. Der 44-Jährige am Steuer des Fiat konnte nicht mehr weiter nach rechts ausweichen, weshalb es zum Unfall kam. Die Polizei schätzt den Schaden an dem 45 Jahre alten Wagen auf rund 10.000 Euro. Am Laster entstanden lediglich kleinere Kratzer.

