Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Frontalzusammenstoß an Auffahrt

Singen (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B34 an der Auffahrt zur B33 hat es in der Nacht zum Sonntag erheblichen Blechschaden gegeben. Die beiden Autofahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine 25-Jährige war kurz nach Mitternacht mit ihrem Ford auf der B34 unterwegs und wollte auf die Zufahrt zur B33 fahren. Hierbei übersah sie die die entgegenkommende 21-Jährige in ihrem Audi. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro. Die beiden Mitfahrerinnen im Ford blieben unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

