Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Abbiegen Fahrradfahrerin übersehen

Tuttlingen (ots)

Eine leichtverletzte Fahrradfahrerin ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montagmorgen, gegen 9.40 Uhr, im Einmündungsbereich der Kanalstraße zur Alleenstraße gekommen ist. Nachdem eine 75-jährige Autofahrerin auf der Kanalstraße Richtung Alleenstraße fuhr, musste sie am Ende der Straße verkehrsbedingt halten, um anschließend nach rechts in die Alleenstraße einfahren zu können. Beim Anfahren übersah die Autofahrerin die 21-jährige Radfahrerin, die zur gleichen Zeit die Straße von rechts überquerte. Sie erfasste diese mit ihrem Auto, wodurch die junge Frau mit ihrem Rad zu Fall kam und sich leichtere Verletzungen zuzog. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

