Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) - In Physiotherapiepraxis eingebrochen

Bad Dürrheim (ots)

Noch unbekannt sind die Täter, die in der Straße "Am Salinensee", am vergangenen Wochenende in einer Physiotherapiepraxis eingebrochen sind. Nachdem die Einbrecher ein Oberlicht aufgehebelt hatten, stiegen sie in die Physiotherapiepraxis sowie in ein dort untergebrachtes Beauty-Studio und eine Arztpraxis ein. Dort machten sie sich in den Praxisräumen am Mobiliar zu schaffen und ließen neben hochwertige Kosmetikartikel auch Turnschuhe sowie eine Trinkgeldkasse mit wenigen Euro Bargeld mitgehen. Die Polizei ermittelt nun wegen dem Einbruchsdiebstahl. Sie bittet Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726 939480, in Verbindung zu setzen.

