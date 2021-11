Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim /SBK) - Einbruch in Vereinshein, Polizei sucht Zeugen

(Bad Dürrheim /SBK) (ots)

In der Zeit von Samstag (13.11.2021) auf Montag (15.11.2021) ist in ein Vereinsheim in der Schulstraße in Bad Dürrheim eingebrochen worden. Die noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und brachen im Gebäude weitere Türen auf. Der Gesamtschaden und das Diebesgut sind noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad-Dürrheim unter 07726 93948-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell