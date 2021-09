Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schon wieder Holztransport mit Knapp 47,5 Tonnen auf der A-1 gestoppt

Salmtal/Wittlich (ots)

Am heutigen Morgen stoppten Beamte der Schwerlastkontrollgruppe der PD Wittlich auf der BAB A-1 bei Salmtal wieder einmal einen überladenen Holztransport. Erst am gestrigen Tage hatten die Beamten bei Morbach zwei überladene Langholztransporter aus dem Verkehr gezogen. Der belgische Holztransport heute Morgen befand sich auf dem Weg von einem Sägewerk im Hunsrück zu einem Sägewerk in Belgien und hatte 24 dicke Douglasienstämme von je 5m Länge geladen. Zunächst stellten die Beamten bei entsprechender Auswertung der Daten fest, dass der belgische Fahrer einige Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten begangen hatte. Da sich bei der Kontrolle der Verdacht einer deutlichen Überladung des Holztransportes erhärtete und der Fahrer eine Überladung nicht widerlegen konnte, wurde der Holztransport auf einer nahegelegenen Waage verwogen. Dabei wurde ein Gesamtgewicht von knapp 47,5 Tonnen, fast 20% mehr als erlaubt, festgestellt. Somit hatte sich der Verdacht der Beamten bestätigt. Der Fahrer konnte vor Ort keinerlei Ausnahmegenehmigungen vorlegen, die die Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes von 40 Tonnen rechtfertigte. Nach der Verwiegung wurde die Weiterfahrt untersagt und erst wieder erlaubt, nachdem der Fahrer einen guten Teil der geladenen Douglasienstämme an geeigneter Örtlichkeit abgeladen hatte. Den Fahrer, sowie die Unternehmen, erwartet nun wegen der Überladung des Holztransportes ein hohes Bußgeld. Dieses erhöht sich unter Umständen, da das verantwortliche Unternehmen der Polizei nicht unbekannt war.

