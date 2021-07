Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: 13-jähriger Mountainbike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Mountainbike fuhr am Mittwoch, 21.07.2021 gegen 19.20 Uhr ein 13 Jahre alter Teenager den untergeordneten Grünweg nach links auf die übergeordnete Küssaburgstraße in Richtung Horheim. Dabei fuhr er nach derzeitigem Stand ungebremst in die Küssaburgstraße ein. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer versuchte zwar noch durch Ausweichen auf den Bordstein eine Kollision zu verhindern, jedoch kollidierte er mit dem Kind. Dieses stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Junge wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. md/ms

