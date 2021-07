Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Durch eine Kellertüre gelangte in der Nacht zum Mittwoch, 21.07.2021, gegen 04.00 Uhr, ein Mann in ein Einfamilienhaus in der Ortsteinstraße. Während die Familie im Obergeschoß schlief schaute sich der Eindringling im Untergeschoß um und entwendete eine schwarze Geldbörse und diversen Ausweispapieren. Zudem nahm er den Fahrzeugschlüssel des Familienautos und den Kellerschlüssel mit. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. md/ms

