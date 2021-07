Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fahrzeuge streifen sich im Laufenpark - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein Citroen-Fahrer und eine VW Polo-Fahrerin befuhren am Mittwoch, 21.07.2021, gegen 17.10 Uhr den Laufenpark in Laufenburg, in gegengesetzten Fahrtrichtungen. Auf Höhe des NKD kam es zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Beide Parteien beschuldigen sich gegenseitig, zu weit links gefahren zu sein. Am Citroen des 69-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, am VW Polo der 32-Jährigen ca. 450 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. md/ms

