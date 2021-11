Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Aistaig) Beim Abbiegen entgegenkommendes Auto übersehen - Unfall fordert 10.000 Euro Schaden (15.11.2021)

Oberndorf am Neckar, Aistaig, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden an zwei Autos der Marke Ford hat ein Unfall gefordert, der sich am frühen Montagabend auf der Stuttgarter Straße im Bereich der Abzweigung Schulstraße ereignet hat. Ein 18-Jähriger fuhr kurz vor 17 Uhr mit einem Ford Focus von Aistaig in Richtung Oberndorf auf der Stuttgarter Straße und wollte an der genannten Abzweigung nach links auf die Schulstraße abbiegen, um dort zu wenden. Beim Abbiegen übersah der junge Mann einen entgegenkommenden Ford Fiesta, dessen 38-jährige Fahrerin auf der Stuttgarter Straße in Richtung Sulz unterwegs war. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos kamen keine Personen zu Schaden.

