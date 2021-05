Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Umschaltung des Notrufs 112

Iserlohn (ots)

Am Montag, den 17.05.2021 wird die Notrufleitung mit der Rufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst in der Stadt Iserlohn auf IP- Technologie umgestellt. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr kann es dazu kommen, dass Notrufe nicht oder nicht vollständig durchgeschaltet werden. Die Feuerwehr Iserlohn bittet darum, in solchen Fällen auf die Notrufnummer 110 der Polizei auszuweichen.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell