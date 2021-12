Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrerflucht - Polizei sucht schwarzen Kombi mit Soester Kennzeichen

Lippstadt (ots)

Am Montag (13. Dezember 2021) um 15.33 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem weißen Opel die Straße "Stirper Warte" in Richtung Lippstadt, als ein schwarzer Kombi mit Soester Kennzeichen (SO) in einer leichten Kurve über die Mittellinie geriet und dem Opel-Fahrer entgegen kam. Um einen Frontalunfall zu verhindern lenkte er seinen Opel nach rechts und ratschte mit dem Wagen an Leitplanke entlang. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Kombis fuhr in Richtung Stirpe davon, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Autos kam es nicht. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, oder der/die Fahrer/in des Kombis werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

