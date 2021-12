Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Legen Sie einfach auf!!!

Kreis Soest (ots)

Einfach auflegen, rät die Polizei immer wieder, wenn Betrüger versuchen, an das Geld ihrer Opfer heranzukommen. Eine ältere Dame erhielt bereits seit August immer wieder Anrufe von Betrügern, die versuchten an sensible Daten oder Ihr Geld zu kommen. Richtigerweise hatte sie diese Anrufe immer und immer wieder ignoriert. Am letzten Donnerstag riefen sie dann jedoch wieder an und gaben diesmal vor vom Bundeskriminalamt (BKA) zu sein. Sie gaukelten ihr vor, dass man versucht habe ihr Konto mit 9.000 Euro zu belasten und man nun diesem Betrüger auf die Schliche kommen wolle. Nachdem ihr die Anruferin erklärt hatte, dass sie mit niemandem darüber sprechen dürfe und sie ihrerseits der Betrügerin den Kontostand mitgeteilt hatte, überwies sie einen vierstelligen Betrag in die Türkei. Ein aufmerksamer Mitarbeiter ihrer Hausbank erkundigte sich zuvor noch von der Richtigkeit der Überweisung, den die ältere Dame bestätigte. Als später die Betrüger mit einer weiteren Geschichte erneut anriefen, vertraute sich die Rentnerin ihrer Tochter an, die unverzüglich die Polizei informierte und noch versuchte, die Überweisung zu stoppen. Leider ohne Erfolg. Die Polizei weist darauf hin, dass niemals Überweisung als "Köder" verlangt werden würden. Legen Sie bei solchen Anfragen sofort auf. Hören Sie sich diese Geschichten keinesfalls weiter an und geben Sie keine sensiblen Daten weiter. Die Betrüger werden sie für ihre Zwecke weiter verwenden, um sie noch mehr zu verwirren. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell