Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Kellerbrand

Wickede (ots)

Am Freitag (10. Dezember 2021) kam es gegen 17.40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Eichkampstraße zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte den Brandort im Keller löschen. Aufgrund der großen Hitzeeinwirkung und der daraus resultierenden statischen Belastung wurde von der Feuerwehr ein Betretungsverbot für das Gebäude, bis zur Überprüfung und Freigabe durch einen Statiker, verhängt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ein 61-jähriger Mann wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Unterbringung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Männer konnten nach ihrer Untersuchung als unverletzt wieder entlassen werden. Nach der Freigabe des Brandortes durch den Statiker und der Begehung der Fachdienststelle der Kriminalpolizei konnte ermittelt werden, dass der Brandausbruchsort im Bereich des Saunaofens lag. Weder eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Ofens noch ein technischer Defekt konnten hierbei ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 70.000 Euro geschätzt. (reh)

