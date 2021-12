Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Drewer - Kriminalpolizei geht nach Brand von technischem Defekt aus

Rüthen (ots)

Die Kriminalpolizei geht nach dem Dachgeschossbrand in einem Zweifamilienhaus in der Drewerstraße am Samstag (11. Dezember 2021) von einem technischen Defekt im Bereich der Zeitschaltuhr einer Weihnachtsbeleuchtung aus. Mitglieder einer Blaskapelle, die in der Drewerstraße gerade Weihnachtslieder spielten, bemerkten um kurz vor 18 Uhr Rauch im Dachgeschoss des Hauses, woraufhin ein Bewohner unmittelbar versucht, mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen anzukämpfen. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung war dies jedoch nicht mehr möglich. Er wurde anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 100.000 Euro ein und beschlagnahmte den Brandort. Nach Besichtigung des Hauses durch die Fachdienststelle geht die Kriminalpolizei von einem technischen Defekt aus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell