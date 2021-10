Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rennigen: Unfall auf der B 295

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 36.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 07.00 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen Renningen und Weil der Stadt ereignete. Eine 19 Jahre alte Seat-Fahrerin wollte von Renningen kommend nach links auf die Kreisstraße 1007 in Richtung Weil der Stadt-Schafhausen abbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei einen 56 Jahre alten BMW-Lenker, der die B 295 in Richtung Renningen befuhr. In der Folge stießen der Seat und der BMW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach links abgewiesen und prallte gegen den Ford eines 53 Jahre alten Mannes, der auf der B 295 in Richtung Weil der Stadt unterwegs war. Die 19-Jährige und der 56 Jahre alte Mann erlitten leichte Verletzungen. Der Seat und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

