BPOL-KL: 16-jährige bedroht DB-Mitarbeiter mit Rasierklinge am HBF Mainz

Mainz (ots)

Die Aufforderung zweier DB-Mitarbeiter in Richtung einer 16-jährigen Deutschen, eine Treppe innerhalb des Bahnhofsgebäudes im HBF Mainz nicht zu blockieren, führte zur Eskalation. Am 8. Dezember 2021 um ca. 2 Uhr morgens wurde das Mädchen mehrfach aufgefordert eine Treppe für den Personenverkehr frei zu machen, was diese verweigerte. Sie zog unvermittelt eine Rasierklinge aus der Hosentasche, mit der sie dann auf die beiden Mitarbeiter der DB losging. Diese konnten den Angriff unverletzt abwehren sowie die junge Frau zu Boden bringen und diese fesseln. Sie selbst zog sich bei dem Gerangel Schnittwunden an der Hand zu. Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei nahm das Mädchen mit zum Revier und verständigte einen Rettungswagen. Mit diesem wurde sie anschließend weiter in die Uniklinik Mainz verbracht. Das Mädchen ist Bewohnerin einer Wohngruppe, die Betreuung dort wurde entsprechend über den Sachverhalt und ihren Verbleib in Kenntnis gesetzt. Da der Angriff den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung im Versuch darstellt, erwartet das Mädchen nun eine Strafanzeige.

