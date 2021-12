Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Teures Graffitikunstwerk

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 2021 wurde eine Regionalbahn, die am HBF Kaiserslautern abgestellt war, durch unbekannte Täter in verschiedenen Farben auf einer Fläche von insgesamt 70 qm besprüht. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 2100,00 EUR.

