BPOL-KL: Bahnbetriebsunfall am BHF Wörth

Am Mittwoch, dem 17. November 2021 ereignete sich am BHF Wörth gegen 16:30 Uhr ein Rangierunfall bei dem ein Flachwagen entgleiste und ein darauf befindlicher Container in die Gleise geschleudert wurde. Ursache des Unfalls war, nach jetzigem Stand der Ermittlungen, ein mutmaßliches Fehlverhalten des diensthabenden Weichenwärters, der vermutlich zu früh die Weichen umstellte. Hierdurch entstand vor Ort ein erheblicher Schaden am gesamten Gleisoberbau, den Oberleitungen sowie an den Gleisen. Nach aktuellen Schätzungen entstand hierdurch ein Gesamtschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Nach Auskunft der Deutschen Bahn werden die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis zum Wochenende andauern. Gegen den Weichenwärter wurde ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Bahnverkehrs durch eine fahrlässige Handlung eingeleitet.

