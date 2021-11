Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Unerwarteter Erfolg - Diebesgut sichergestellt

Mainz (ots)

Am Samstag, den 14. November 2021 wurden die Beamten des Bundespolizeireviers Mainz von einem Mitarbeiter der Rossmann Filiale, im Hauptbahnhof Mainz, über einen Diebstahl in der Filiale informiert. Nach Angaben des Ladendetektivs hatte der Beschuldigte zwei "Maxi King" sowie mehrere FFP 2-Masken gestohlen. Zunächst wurde die Person als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Mainz verbracht. Hier wurde auch der Rucksack des 23-jährigen durchsucht. Dabei konnten zwei IPads der Marke Apple aufgefunden werden. Auf Nachfrage gab der Beschuldigte an, diese von einem Bekannten käuflich erworben zu haben. Weitere Details konnte er allerdings nicht nennen. Nach Überprüfung der Tablets konnte eruiert werden, dass es sich vermutlich um das Eigentum einer jungen Frau handelte. Aufgrund des Straftatverdachts wurde der Kriminaldauerdienst (KDD) Mainz telefonisch über den Sachverhalt informiert. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin sollten die beiden Ipads und das Handy des Beschuldigten als Beweismittel sichergestellt werden. Noch vor Ort willigte der Beschuldigte in die Durchsicht seines Handys ein. Nachdem das Handy entsperrt wurde, öffnete sich der letzte Chatverlauf, indem der Beschuldigte fünf Ipad's für je 50 EUR zum Verkauf anbot. Weiterhin wurde in dem Chat der Begriff "Hehlerware" verwendet. Nachdem die ersten polizeilichen Maßnahmen durchgeführt wurden, übernahm der KDD Mainz die Person sowie die Beweismittel. Der Beschuldigte sollte nach erneuter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, am Folgetag, dem AG Alzey vorgeführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell