Polizei Essen

POL-E: Essen: EC-Karten-Betrügerin gesucht - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde einer 84-jährigen Seniorin die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen - mit der darin befindlichen EC-Karte hob eine Unbekannte am 8. Dezember um 16:15 Uhr an einem Geldautomaten am Kaiser-Otto-Platz eine größere Summe Bargeld ab.

Während ihres Aufenthaltes in der Bankfiliale wurde die Unbekannte gefilmt. Mit einem Bild aus der Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach der Unbekannten und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tatverdächtigen und/oder zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Die Bilder der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-computerbetrug-1

Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell