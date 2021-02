Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw zerkratzt

Freiburg (ots)

In Kleinkems in der Alte Weinstraße wurde an einem dort geparkten Pkw, Toyota, Silber im Zeitraum von Montag, 01.02.21, 16.00 Uhr bis Dienstag 02.02.21, 16.00 Uhr eine Fahrzeugtür sowie ein Kotflügel mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 3500 EUR beziffert.

