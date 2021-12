Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen

Mainz (ots)

Am Donnerstag, dem 2. Dezember 2021 wurde um ca. 15:00 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei am Hbf Mainz ein 26-jähriger deutscher Wiederholungstäter aufgrund des Erschleichens von Leistungen kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personaldaten konnten zwei bestehende Aufenthaltsermittlungen sowie ein Vollstreckungshaftbefehl, ebenfalls wegen des Erschleichens von Leistungen, festgestellt werden. Da der junge Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro nicht vor Ort entrichten konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Vollstreckung der Strafe in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht und wird dort die nächsten 120 Tage 'absitzen'.

