Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Küchenbrand in Hegelsbergstraße mit zwei Leichtverletzten

Kassel (ots)

Kassel-Nord: In der Hegelsbergstraße in Kassel ist es am gestrigen Sonntag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Küchenbrand gekommen. Zwei Bewohner, eine 37-Jährige und ein 39-Jähriger, waren dabei durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und anschließend vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt worden. Wie die Befragung beider Bewohner und die ersten Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst (KDD) ergaben, war gegen 10:20 Uhr auf dem Herd offenbar versehentlich Fett in einem Topf in Brand geraten. Das Feuer hatte sich im weiteren Verlauf auf die Dunstabzugshaube ausgebreitet. Löschversuche der beiden Bewohner blieben erfolglos, wobei sie jedoch die Rauchgase eingeatmet hatten. Das Feuer wurde anschließend von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden in der Wohnung wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

