Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte plakatieren Ehrenmal in Karlsaue: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Sonntag zahlreiche Plakate mit Kleister an den Sandsteinmauern und den Gedenktafeln des Kasseler Ehrenmals in der Karlsaue angebracht. Insgesamt handelte es sich um 47 Plakate mit den Schriftzügen "Soldat*innen sind Mörder*innen", "Kassel 2021: Täter ehren, Opfer verschweigen", "Damals Henschel & Sohn heute Rheinmetall Mordmaschinen Made.in.Kassel", "SS-Bode darf kein Ehrenbürger sein", "Zu Antifaschismus & Antimilitarismus" und "Nazidenkmal? Hier pass ich hin!", die eine aufwändige Entfernung durch Berechtigte erforderlich machten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Sie suchen Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Ein Mitarbeiter der Museumslandschaft Hessen Kassel hatte die Plakate am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 8:40 Uhr, entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der Kleister noch etwas feucht, was auf eine Anbringung in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden hinweist. Dennoch ließen sich die Plakate, die die unbekannten Täter auf allen Ebenen des Ehrenmals angebracht hatten, nicht mehr ohne Weiteres rückstandslos entfernen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der erst kürzlich sanierten Anlage kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Ehrenmals an der Schönen Aussicht gemacht haben und den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

