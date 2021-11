Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Sechs Urkundenfälschungen und eine Festnahme

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag, dem 23. November 2021 um ca. 12:30 Uhr wurde durch Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei am Outlet Zweibrücken ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen angehalten und sechs moldauische, männliche Staatsangehörige im Alter von 29 bis 39 Jahren festgestellt und kontrolliert. Bei der Kontrolle wiesen sich die Personen allerdings mit rumänischen bzw. einer bulgarischen ID-Karte aus. Erst die nähere Inaugenscheinnahme der Dokumente durch die Polizeibeamten ergab, dass es sich bei allen vorgelegten ID-Karten um Totalfälschungen handelte. Der Abgleich der Personendaten im Fahndungssystem ergab gleich mehrere Treffer aufgrund diverser Vergehen im Bereich der Urkundendelikte. Außerdem bestand gegen einen der Männer ein Einreiseverbot für die Bundesrepublik Deutschland, was dem Mann nach eigenen Angaben bekannt war und weshalb dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach dem Eintreffen der unterstützenden Kollegen der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wurden die Personen nach Kaiserslautern zur Dienststelle verbracht und dort entsprechend beanzeigt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten fünf Personen die Dienststelle verlassen. Der zur Festnahme ausgeschriebene Mann wurde zuständigkeitshalber an die PI Zweibrücken zur weiteren Sachbearbeitung und Prüfung aufenthaltsbeendender Maßnahmen übergeben.

