PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Eschborn +++ Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen in Eppstein-Bremthal

Hofheim (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruch

Freitag, 17.09.2021, Tatzeitraum 09:00 bis 16:00 Uhr - 65760 Eschborn, Taunusblick

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort versuchte dieser durch Aufhebeln auch die im 2.OG gelegene Wohnungseingangstür der Geschädigten Familie zu überwinden, brach den Versuch jedoch erfolglos wieder ab. Ob der Täter bei der Tatausführung gestört wurde oder aber die Beschaffenheit und Sicherung der Tür hierfür ausschlaggebend war, konnte bislang nicht geklärt werden.

An der Wohnungstür entstand lediglich geringer Sachschaden.

Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 - 20 79 0 entgegen.

2. Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen

Freitag, 17.09.2021, 22:10 Uhr - 65817 Eppstein, Skateranlage

Im Bereich der Skateranlage in Eppstein-Bremthal kam es am Abend des 17.09.21 zu einer Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen. Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeiten wurden letztlich drei der anwesenden Jugendlichen leicht verletzt. Diese wurden nach eigenen Angaben zunächst geschlagen und zu Boden gebracht, sowie am Boden liegend mehrfach getreten. Die Beschuldigten flüchteten in der Folge, konnten durch die eingesetzten Beamten vor Ort jedoch zeitnah ermittelt werden.

gefertigt: POK Weimar (stellv. KvD Main-Taunus)

