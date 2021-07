Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Diebstahl an Pkw/ Täter sägen Katalysator ab

Straelen (ots)

Am Mittwoch (07. Juli 2021) zwischen 09 Uhr und 19 Uhr sägten unbekannte Täter den unter dem Fahrzeug befindlichen Katalysator eines Toyota Prius ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Toyota parkte am Fahrbahnrand der Gartenstraße an der Ecke zur Hans-Tenhaeff-Straße. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 an. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell