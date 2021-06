Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (192/2021) Unfall an Kreuzung in Hann. Münden - 58 Jahre alte Autofahrerin schwer, zwei weitere Menschen leicht verletzt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kasseler Straße/Am Feuerteich Dienstag, 1. Juni 2021, gegen 16.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Kasseler Straße/Am Feuerteich" sind am Dienstagnachmittag (01.06.2021) gegen 16.00 Uhr eine 58-jährige Autofahrerin schwer und zwei weitere Menschen leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge, wollte die 58-Jährige vom Feuerteich nach rechts auf die Kasseler Straße abbiegen. Hierbei verlor die Nordhessin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Mercedes und stieß gegen einen auf der Kasseler Straße an der Ampel wartenden VW Golf. Bei dem Aufprall wurde die mutmaßliche Unfallverursacherin schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend in die Göttinger Universitätsklinik. Die beiden 59 und 66 Jahre alten Insassen des VW Golf aus dem Raum Hann. Münden erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Kreuzung voll gesperrt werden.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen.

