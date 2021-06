Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (191/2021) Unbekannte stehlen Crossrad aus Hausflur in der Goßlerstraße - Eigentümer setzt Belohnung aus

Göttingen (ots)

Göttingen, Goßlerstraße

Samstag, 29. Mai 2021, zwischen 16.00 und 22.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Aus dem Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Goßlerstraße haben Unbekannte am Samstag (29.05.21) ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Das Gefährt der Marke ROSE, Typ "Pro RS Cross" war im 3. Obergeschoss vor der Wohnungstür des Eigentümers abgestellt. Von hier verschwand es in der Zeit zwischen 16.00 und 22.00 Uhr spurlos. Das schwarz-weiße Crossrad mit dem weißen Sattel ist recht auffällig, da zusätzlich Aufkleber mit einer Verästelung-Optik angebracht sind. Für sachdienliche Hinweise hat der Geschädigte einen Finderlohn in Höhe von 350 Euro ausgesetzt.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

