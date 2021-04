Polizei Düren

POL-DN: Passantin in Jülich angefahren - Unfallbeteiligte gesucht

Jülich (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es in Jülich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Passantin von einem Pkw erfasst wurde. Die Polizei bittet die Fahrerin des am Unfall beteiligten Autos, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden.

Gegen 11:45 Uhr passierte eine 51-jährige Jülicherin in Begleitung einer Zeugin eine Fußgängerampel an der Brunnenstraße in Jülich. Die Ampel zeigte für sie und ihre Begleitung grün. Aus dem Ginsterweg bog zeitgleich eine Autofahrerin nach rechts auf die Brunnenstraße ab und übersah dabei die querende Passantin. Es kam zu einem Unfall, bei dem die Fußgängerin vom Fahrzeug erfasst wurde und stürzte. Die Pkw-Fahrerin hielt an, die beiden Frauen unterhielten sich kurz, wobei die Passantin angab, nicht verletzt zu sein. Daraufhin setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort. Im Nachgang musste die gestürzte Frau jedoch ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin, sich zur Klärung des Sachverhaltes innerhalb der allgemein gültigen Bürozeiten unter der 02421 949-5230 mit der sachbearbeitenden Beamtin in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei in Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425.

