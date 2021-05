Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (189/2021) Verkehrsunfallflucht in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Bosch-Breite

Montag, 24. Mai 2021, gegen 05.10 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Letzte Woche Montag (24.05.2021) kam es gegen 05.10 Uhr in der Robert-Bosch-Breite in Göttingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen Skoda Octavia die Robert-Bosch-Breite aus Richtung Otto-Brenner-Straße kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Front des auf dem dortigen Parkstreifen stehenden Dacia Lodgy, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen den dahinter geparkten Ford Galaxy geschoben wurde. Der entstandene Gesamtschaden beträgt vermutlich rund 15.000 Euro.

Durch die bei den Zusammenstößen entstandene Geräuschkulisse wurde ein in unmittelbarer Nähe wohnender Zeuge auf den Unfall aufmerksam. Als dieser aus dem Fenster sah, konnte er drei Jugendliche bzw. junge Männer an einem weißen Fahrzeug erkennen, die sich gleich darauf zu Fuß vom Unfallort in Richtung Kaufland-Parkplatz entfernt haben. Seinen Angaben zufolge habe noch ein grauer VW Bus an der Unfallstelle angehalten, welchem die drei augenscheinlich "abgewunken" haben, sodass der VW daraufhin wieder weiterfuhr.

Die drei jungen Männer können wie folgt beschrieben werden: Einer von ihnen war bekleidet mit einer dunklen Adidas-Jacke mit weißen Streifen und einer hellen Jeans, ein anderer mit einer dunklen Adidas-Hose und dunkler Oberbekleidung. Der Dritte von ihnen trug eine Jeans und ein Cap.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme suchten die eingesetzten Beamten die Halteranschrift des unfallverursachenden Fahrzeugs auf. Hier konnten sie zwar den Halter antreffen, es ergaben sich jedoch Ungereimtheiten über den Verbleib des Fahrzeugs und dessen Schlüssel, sodass letztlich die Fahrereigenschaft noch nicht in Gänze geklärt werden konnte.

Unfallzeugen, insbesondere der Fahrer bzw. die Fahrerin des grauen VW Bullis, melden sich bitte unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell