Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Carport durch Feuer beschädigt

Rampe (ots)

In Rampe ist am späten Freitagabend ein Carport durch ein Feuer beschädigt worden. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde vor Ort auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Nach Ausbruch des Brandes wurden die Feuerwehren aus Rampe und Leezen alarmiert, die anschließend mit etwa 20 Kameraden zum Löscheinsatz kamen. Unterdessen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, ob das Feuer durch einen Defekt an einem Rasenmäher ausgelöst wurde oder ob Brandstiftung die Ursache war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

